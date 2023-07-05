Президент Португалии упал в обморок во время мероприятия

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза упал в обморок на публике. Инцидент произошел во время посещения политиком университета в Кошта-де-Капарика, расположенного недалеко от Лиссабона. Главу государства в качестве меры предосторожности доставили в больницу.

Консерватор Ребелу де Соуза является президентом Португалии с 2016 года. У политика и раньше были проблемы со здоровьем. В 2018 году он упал в обморок во время визита в Брагу на фоне низкого артериального давления. В 2017 и 2021 годах Ребелу де Соуза хирурги вырезали несколько грыж. В октябре 2019 года в процессе катетеризации ему удалили крупные коронарные закупорки.