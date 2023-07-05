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В Германии предложили принимать Украину в НАТО по частям

Украину следует принимать в Североатлантический альянс по частям. С таким мнением выступил председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот. По его мнению, сначала нужно принимать те территории, которые поддерживают киевский режим.

В Германии предложили принимать Украину в НАТО по частям
© Ura.Ru

«Я бы не ставил условием для приема идеальный мир [на территории страны]. К примеру, следовало бы сказать: те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократических киевских властей, должны как можно скорее быть отнесены к территории НАТО», — подчеркнул Михаэль Рот.

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Его слова приводит немецкая газета Die Zeit. Он подчеркнул, что в таком случае для части Украина действовала бы статья НАТО о коллективной обороне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что в рамках альянса создан новый Совет «НАТО-Украина». Его первое заседание пройдет в Вильнюсе 12 июля. До этого украинский президент Владимир Зеленский требовал от альянса гарантий о дальнейшем вступлении. В НАТО пообещали, что на предстоящем саммите их отношения с Украиной выйдут на новый уровень, передает «Национальная служба новостей».

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