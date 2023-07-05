Украину следует принимать в Североатлантический альянс по частям. С таким мнением выступил председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот. По его мнению, сначала нужно принимать те территории, которые поддерживают киевский режим.

«Я бы не ставил условием для приема идеальный мир [на территории страны]. К примеру, следовало бы сказать: те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократических киевских властей, должны как можно скорее быть отнесены к территории НАТО», — подчеркнул Михаэль Рот.

Его слова приводит немецкая газета Die Zeit. Он подчеркнул, что в таком случае для части Украина действовала бы статья НАТО о коллективной обороне.