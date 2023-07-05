ВОЗ предупредила об экстремальных погодных явлениях в ближайшие месяцы

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в ближайшие несколько месяцев по всему миру начнётся серия экстремальных погодных явлений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на Землю обрушатся наводнения, ураганы и сильная жара.

Он также добавил, что 3 июля 2023 года стал самым жарким днём за всю историю наблюдений.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару, которые наносят вред здоровью людей», – рассказал он.

Как уточнил Тедрос, на Африканском Роге уже началась продолжительная засуха, которая стала причиной голода, миграции и болезни местного населения.

«В этом году почти 60 миллионов человек на Африканском Роге, куда входят семь стран: Джибути, Эфиопия, Кения, Сомали, Южный Судан, Суданская республика и Уганда – испытывают нехватку продовольствия», – добавил он.