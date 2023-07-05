В Китае высказались о спорной карте Южно-Китайского моря в фильме «Барби»

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин высказалась о показе карты со спорной акваторией в Южно-Китайском море в фильме «Барби». Она заявила, что позиция КНР по этому вопросу «ясна и последовательна», передает Fox News.

Речь идет об акватории, на которую претендуют Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Малайзия , Бруней и Китай. В фильме она показана на карте в качестве части КНР. На этом фоне во Вьетнаме уже отменили показ «Барби».

«Позиция Китая по вопросу Южно-Китайского моря ясна и последовательна. Вьетнам не должен связывать эту проблему с культурным обменом», — ответила на действия Ханоя Мао.

В 2016 году суд в Гааге назвал притязания Китая на акваторию незаконными, но Пекин это решение не принял.