Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог признать преступления, совершенные Украиной против детей. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя .

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что военный трибунал, организованный в Донбассе, должен заниматься рассмотрением уголовных дел в отношении украинцев, совершивших военные преступления. Она также отметила, что среди осужденных должен быть и президент Украины Владимир Зеленский. В Государственной Думе инициировано создание парламентской комиссии для расследования преступных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних, со стороны киевского режима, передает РАПСИ.