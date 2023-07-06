Шольц поддержал сокращение бюджетной поддержки семей с детьми

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал сокращение бюджетной поддержки семей с двумя и более детьми из-за роста расходов на оборону. Об этом сообщает газета Zeit.

Уточняется, что политик поддержал статьи статьи бюджета на 2024 год. В настоящее время претендовать на такие соцвыплаты могут семьи, чей совокупный доход не превышает 300 000 евро в год.

«Это очень-очень много», — заявил Шольц.

Проект бюджета предлагает снижение данного порога до 150 000 евро.

Шольц также призвал к жесткой экономии федерального бюджета, имея в виду расходы на поставки оружия. Он подчеркнул, что конфликт на Украине может продлиться достаточно долго.