Зеленский ввел санкции против 18 компаний России

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.