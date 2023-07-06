Главы стран Африки приглашены на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Главы всех стран Африки приглашены на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в августе в Йоханнесбурге. Об этом на брифинге сообщил посол по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал.

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По его словам, президент ЮАР Сирил Рамапоса решил пригласить всех лидеров африканских стран по линии взаимодействия с БРИКС. Всем им направлены приглашения.

Он отметил, что в 2023 году ЮАР председательствует в БРИКС и уделяет особое внимание Африке и поискам новых форм партнерства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Эфиопии Мелеса Алема заявила, что республика надеется на положительное решение государств — членов БРИКС насчет ее заявки на вступление в объединение.

Представитель МИД Эфиопии выразил надежду на то, что государства БРИКС положительно ответят на заявку республики.