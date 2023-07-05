$90.34+0.7998.41+0.68

НАТО создаст Совет Украины

НАТО подтвердил свое решение о создании Совета Украины, первое его заседание пройдет в Вильнюсе 12 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальную повестку саммита альянса в Литве.

НАТО создаст Совет Украины
© globallookpress.com

По данным издания, заседание пройдет на второй день встречи глав стран НАТО. Совет Украины запланировали на 12 июля с 13:00 до 15:00. В нем также примет участие Швеция.

НАТО завершает строительство базы рядом с Калининградом

Откроет встречу Совета Украины — НАТО со вступительным словом генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее стало известно, что заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 17 июля. Его тема не раскрывается.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости