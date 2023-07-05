В ЦРУ предположили, что Зеленский не контролирует ВСУ в полном объеме

Аналитики ЦРУ на фоне теракта на Крымском мосту допускают, что президент Украины Владимир Зеленский не контролирует силовиков и военных в полном объеме, рассказал писатель, политический обозреватель Уильям Аркин в масштабной статье для Newsweek. Об этом пишет РИА «Новости».

Аркин пояснил, что в ходе работы над статьей изучил десятки документов, обратился с запросами в силовые ведомства, в частности, в ЦРУ.

Представитель разведки, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что атака на Крымский мост была тщательно проанализирована специалистами ЦРУ. Они предположили, что украинский лидер «либо не имел полного контроля над своими вооруженными силами, либо не хотел знать об определенных действиях».

Высокопоставленный американский чиновник, в свою очередь, заявил, что Киев не предупредил ЦРУ о своих действиях. В частности, кураторы не получили сведений о намерениях Украины атаковать военный аэродром Энгельса, Крымский мост и другие ключевые объекты.