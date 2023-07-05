США в тайне выражали офису президента Украины Владимира Зеленского недовольство в связи с подрывом российских «Северных потоков», которое было совершенно при участии Киева. Об этом Newsweek сообщил высокопоставленный сотрудник американской военной разведки, передает «Прайм».

«Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство по поводу атаки на "Северный поток" в сентябре прошлого года, но за этим актом саботажа последовали другие удары, в том числе недавняя атака беспилотников на сам Кремль», — рассказал собеседник журнала.

В Newsweek считают, что данные обстоятельства вызывают вопросы по поводу осведомленности ЦРУ о планах Киева и следовании «тайному соглашению с Москвой».

Напомним, что подрыв «Северных потоков» произошел 26 сентября 2022 года. До этого сообщалось, что Служба военной разведки Нидерландов летом 2022 года передавала ЦРУ информацию о планах Украины по атаке на газопроводы РФ. Также указывалось, что американская спецслужба призывала Киев не взрывать объекты. При этом журналист США Сеймур Херш уверен, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы Соединенных Штатов, а активировали ее норвежцы.