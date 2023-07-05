ЦРУ подключили к работе со странами, не желавшими выступать против России
Ряд европейских стран не желал выступать против России в вопросе конфликта на Украине, рассказал обозреватель Уильям Аркин в статье для Newsweek. Он добавил, что к работе с ними Вашингтон подключил специалистов ЦРУ.
Автор уточнил, что десятки стран, в том числе и соседи Украины, занимали нейтральную позицию по отношению к конфликту и не желали безоговорочно принимать точку зрения администрации США.
ЦРУ пришлось предпринимать значительные усилия, чтобы разрешить ситуацию в свою пользу, пояснил обозреватель.
Сотрудники управления работали через коллег из внешней разведки и тайной полиции и практически не задействовали публичных политиков и дипломатов, заметил Аркин.
Кроме того, подчеркнул эксперт, ЦРУ с помощью стран Восточной Европы собирало сведения о президенте России Владимире Путине и украинском лидере Владимире Зеленском с тем, чтобы создать их психологические портреты.
Ранее сообщалось, что США для поставок вооружений на Украину пользуются двумя транспортными сетями. Одна из них не скрывается, вторая является секретной.