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ЦРУ подключили к работе со странами, не желавшими выступать против России

Ряд европейских стран не желал выступать против России в вопросе конфликта на Украине, рассказал обозреватель Уильям Аркин в статье для Newsweek. Он добавил, что к работе с ними Вашингтон подключил специалистов ЦРУ.

ЦРУ подключили к работе со странами, не желавшими выступать против России
© globallookpress.com

Автор уточнил, что десятки стран, в том числе и соседи Украины, занимали нейтральную позицию по отношению к конфликту и не желали безоговорочно принимать точку зрения администрации США.

ЦРУ пришлось предпринимать значительные усилия, чтобы разрешить ситуацию в свою пользу, пояснил обозреватель.

Сотрудники управления работали через коллег из внешней разведки и тайной полиции и практически не задействовали публичных политиков и дипломатов, заметил Аркин.

Кроме того, подчеркнул эксперт, ЦРУ с помощью стран Восточной Европы собирало сведения о президенте России Владимире Путине и украинском лидере Владимире Зеленском с тем, чтобы создать их психологические портреты.

Ранее сообщалось, что США для поставок вооружений на Украину пользуются двумя транспортными сетями. Одна из них не скрывается, вторая является секретной.

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