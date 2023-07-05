Днепровский районный суд Киева назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно певице Инне Вороновой, которую ранее задержали за публикацию видео, на котором запечатлена работа системы ПВО в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

При этом адвокат певицы заявил, что сторона защиты удовлетворена таким решением суда и не будет его обжаловать. Во время расследования Воронова также признала свою вину и согласилась на сотрудничество со следствием.

В начале 2022 года на Украине был введён запрет на съёмку военных, а также взрывов и любых военных действий, по которым можно отследить координаты событий. Публикация подобных видео может быть расценена как пособничество и измена государству. 31 мая СБУ выдвинула обвинения ещё двум блогерам, помимо Вороновой, которые опубликовали видео работы ПВО. При этом полиция Киева сообщила о задержании ещё девяти человек по подобному обвинению.