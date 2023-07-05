В Грузии подтвердили отъезд своего посла с Украины

Посол Грузии на Украине покинет страну по рекомендации Киева в ближайшее время. Об этом сообщил МИД республики, передает ТАСС .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов. Причиной стало появление на суде экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили в истощенном состоянии. Зеленский заступился за бывшего грузинского лидера и призвал партнеров Украины поступить так же.