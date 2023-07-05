ВОЗ назвала количество связанных с экологическими факторами смертей

Около 1,4 миллиона смертей, происходящих в Европе ежегодно, связано с экологическими факторами. Об этом сообщило Европейское региональное бюро ВОЗ, передает ТАСС.

В своем пресс-релизе организация уточнила, что главными экологическими факторами, приводящими к смерти являются загрязнение воздуха, небезопасная вода, плохие санитарно-гигиенические условия, изменение климата, химзагрязнение и жара. Все эти условия сопутствуют четверти всех инфекционных заболеваний в мире, в том числе рака, сердечно-сосудистых, респираторных и психических заболеваний.