В Швеции вновь хотят сжечь религиозные книги
Полиция Швеции получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций с сожжением религиозных книг, в том числе Корана и Торы. Об этом сообщает телеканал SVT.
Напомним, что 28 июня, в первый день праздника Курбан-байрам, в Швеции политический активист положил в Коран бекон, а затем вместе с ним поджег книгу. Прошедшая возле центральной мечети Стокгольма акция вызвала возмущение по всему миру. В МИД РФ назвали инцидент позорным нарушением прав верующих. А Марокко решило отозвать своего посла в Швеции на неопределенный срок.
По информации SVT, 50-летняя женщина попросила разрешить ей провести новую манифестацию с сожжением Корана «как можно скорее». По ее словам, реакция мирового сообщества на прошедшую ранее акцию была несправедливой, поэтому она решила выступить организатором новой манифестации.
При этом время и место новой акции по сожжению Корана не уточняется, но предполагается, что она должна пройти «возле мечети в Стокгольме».
В свою очередь 30-летний мужчина подал заявление о сожжении Торы и Библии перед посольством Израиля 15 июля. Он считает, что эта акция должна стать ответом на сожжение Корана на прошлой неделе и «символом свободы слова».
А прошение о сожжении религиозных текстов 12 июля в центре Хельсингборга было подано частным лицом, отмечает издание.
В полиции подтвердили получение заявок и отметили, что они рассматриваются. В правоохранительных органах считают, что эти прошения не направлены против какой-то определенной религии, а являются составной частью реализации свободы слова.
21 января у посольства Турции в Стокгольме также прошла согласованная акция протеста, в ходе которой ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран. Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем объяснил, что акцию разрешили, так как свобода выражения мнений - часть шведской демократии. Турция остается единственной страной, не одобрившей вступление Швеции в НАТО.