Полиция Швеции получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге акций с сожжением религиозных книг, в том числе Корана и Торы. Об этом сообщает телеканал SVT.

Напомним, что 28 июня, в первый день праздника Курбан-байрам, в Швеции политический активист положил в Коран бекон, а затем вместе с ним поджег книгу. Прошедшая возле центральной мечети Стокгольма акция вызвала возмущение по всему миру. В МИД РФ назвали инцидент позорным нарушением прав верующих. А Марокко решило отозвать своего посла в Швеции на неопределенный срок.

По информации SVT, 50-летняя женщина попросила разрешить ей провести новую манифестацию с сожжением Корана «как можно скорее». По ее словам, реакция мирового сообщества на прошедшую ранее акцию была несправедливой, поэтому она решила выступить организатором новой манифестации.

При этом время и место новой акции по сожжению Корана не уточняется, но предполагается, что она должна пройти «возле мечети в Стокгольме».

В свою очередь 30-летний мужчина подал заявление о сожжении Торы и Библии перед посольством Израиля 15 июля. Он считает, что эта акция должна стать ответом на сожжение Корана на прошлой неделе и «символом свободы слова».

А прошение о сожжении религиозных текстов 12 июля в центре Хельсингборга было подано частным лицом, отмечает издание.

В полиции подтвердили получение заявок и отметили, что они рассматриваются. В правоохранительных органах считают, что эти прошения не направлены против какой-то определенной религии, а являются составной частью реализации свободы слова.