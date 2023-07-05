Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии признаков минирования на ЗАЭС

Работники МАГАТЭ при последних проверках Запорожской атомной электростанции не нашли признаков минирования ЗАЭС, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Сотрудники МАГАТЭ не выявили «никакой деятельности по минированию» станции в ходе последней проверки, но они сохраняют бдительность, сказал Гросси, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что существует большая угроза диверсии на ЗАЭС со стороны киевского режима. Последствия таких действий могут быть катастрофическими.