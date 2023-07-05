В США предложили начать военную операцию против картелей из Мексики

Конгрессмен-республиканец Майк Уолтц считает, что следует начать проводить военную операцию по борьбе с мексиканскими наркокартелями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам политика, еще надо получить официальное разрешение мексиканских властей на применение силы против картелей. Как считает Уолтц, с разрешением американская сторона сможет следить за торговцами наркотиков и прерывать их цепочки поставок, сбыта.

«Я отвергаю <…> позицию некоторых республиканцев, которые хотят объявить войну Мексике, когда мы говорит о вторжении в Мексику — это поверхностный подход», — добавил конгрессмен.

При этом Уолтц напомнил о подобном опыте при администрации президента Соединенных Штатов Джорджа Буша, когда военные работали вместе с властями Колумбии. Тогда также велась борьба с наркокартелями.