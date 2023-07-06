Пашинян анонсировал встречу с Алиевым в Брюсселе

"Во время недавней встречи [глав МИД] Армении и Азербайджана в Вашингтоне ощутимого прогресса не зафиксировано, но определенный прогресс есть. В ближайшее время планируется моя встреча с президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета. К сожалению, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Надеюсь воплотить в жизнь позитивные моменты, зафиксированные в Вашингтоне, в ходе предстоящей встречи", - сказал Пашинян на заседании кабмина.