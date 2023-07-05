В Болгарии потребовали расследовать деятельность партии, отказывающей помогать Украине

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил о необходимости проведения расследования в отношении партии «Возрождение», которая отказывается оказывать помощь Украине. об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

Денков обвинил партию в ведении войны против европейских ценностей и подчеркнул, что расследование необходимо для выяснения, не были ли пересечены «законные красные линии» политиками.

Он также отметил, что представители партии распространяют ложную информацию через социальные сети с целью запугать население и получить политическую выгоду.