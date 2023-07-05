Insider: Батискаф «Титан» ударило молнией в 2018 году
Затонувший батискаф «Титан» был сильно поврежден ударом молнии в 2018 году. Об этом пишет портал Insider.
Как передает СМИ, информация об этом появилась в интервью со Стоктоном Рашем — главой компании OceanGate Expeditions, которой принадлежал затонувший батискаф. Однако оно было удалено с Youtube.
— К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар по углеродному волокну, вероятно, полностью вывел бы нас из строя... За пару дней мы смогли заменить все эти компоненты, — заявил Раш в том интервью.
Однако издание поделилось иной информацией: в соцсети компания сообщила, что «более 70 процентов внутренней системы» батискафа пострадало после попадания молнии.
Подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, направлялся к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане. Он пропал с радаров утром 18 июня.
Спустя четыре дня появилась информация, что все члены экипажа «Титана» погибли. В беседе с «Вечерней Москвой» океанолог Сагалевич рассказал, почему могла произойти разгерметизация батискафа, которая привела к гибели экипажа.