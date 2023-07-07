Франция опровергла использование протестующими оружия с Украины

Заявления об использовании французскими протестующими оружия, переданного Украине, являются необоснованными. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Анн-Клер Лежандр, передает РИА Новости.

Так она прокомментировала высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой. Российский дипломат отметила, что отправленное западными странами оружие на Украину потом «бумерангом оказывается не просто у них на территории, а бьет по их собственному народу».

«Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае, как вы знаете, мы поставляем оружие Украине в поддержку ее действий по законной обороне», — подчеркнула Лежандр.

Она также пообещала, что Париж вместе с союзниками продолжит оказывать военную поддержку Киеву для усиления возможности противовоздушной обороны.