ЕС предостерег Иран от военного сотрудничества с Россией

Глава евродипломатии Жозеп Боррель во время переговоров с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном назвал неприемлемым военное сотрудничество Ирана с Россией. Об этом он сообщил в Twitter.

Он написал, что обсудил с Абдоллахияном важность продолжения диалога по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и отметил ключевую роль деэскалации по ядерной программе и сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Я подчеркнул, что военное сотрудничество с Россией неприемлемо, что задержанные в ходе беспорядков в Иране граждане ЕС должны быть освобождены и права человека соблюдены», — заявил Боррель.