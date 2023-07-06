В Грузии заявили, что Украина пытается помешать стране войти в Евросоюз

«На Украине прекрасно знают, какую мощную политическую, правовую и гуманитарную помощь они получали от Грузии во все критические моменты. Смена власти в Грузии — особая тема для Украины, и они этого не скрывают <…> сейчас идет попытка как-то не дать статус [кандидата в Евросоюз ] Грузии, чтобы это вызвало напряжение в обществе и поднялась новая волна дестабилизации», — отметил Вольский.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. В начале июля 2023 года появились кадры с очень худым Саакашвили на заседании суда, в ответ на это Киев вызвал посла Грузии и потребовал от него вернуться в Тбилиси, вновь призвав грузинскую сторону отдать экс-президента для лечения.