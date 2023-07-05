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У НАТО остался год на присоединение Украины

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У стран НАТО остался всего год, чтобы принять Украину в свой клуб, считает обозреватель The Times Роджер Бойес. Он заявил, что победу на выборах президента США в 2024 году может одержать Дональд Трамп, который не позволит Киеву присоединиться к альянсу.

Бойес призвал начать поиск «надежного способа обеспечить безопасность Украины» уже сейчас, пока процесс вступления Украины будет проходить через парламенты и канцелярии. Автор статьи считает, что гарантии безопасности для Киева должны быть приняты на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Также НАТО должна «сплести воедино трансатлантические процессы принятия решений, коллективно определить новые угрозы со стороны России и разработать более интегрированную оборону», считает Бойес.

Уоллесу не дали возглавить НАТО из-за слишком сильной поддержки Киева

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выбыл из гонки за пост генсека НАТО после того, как Белый дом и Франция выступили против его кандидатуры. Источники The Telegraph заявили, что США не устроила беспрецедентная поддержка Украины со стороны Уоллеса: в своей военной поддержке Киева, в том числе в вопросах поставки танков и крылатых ракет большой дальности, британский министр часто заходил дальше, чем Вашингтон.

Еще одна причина - Франция хочет, чтобы альянс возглавил человек из ЕС. По данным The Telegraph, президент США Джо Байден настаивал, чтобы следующим генсеком НАТО была назначена глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. За последние годы Байден и фон дер Ляйен установили «прочную связь», укрепляя тесные трансатлантические связи по вопросам Китая, Украины и изменения климата.

Финские компании потратили миллиарды в России во время СВО

Несмотря на украинский кризис, финские компании ведут бизнес в России - с февраля 2022 года они совершили в стране сделки на сумму не менее 1,5 миллиарда евро, сообщает Ilta-Sanomat. По данным издания, активнее всего сделки в РФ совершали энергетические и нефтеперерабатывающие компании Финляндии.

Одна из этих компаний - Neste. Две трети сырой нефти, перерабатываемой Neste в Финляндии, до украинского кризиса поставлялись из России. В компании обещали, что импорт российской нефти прекратится к июлю 2022 года.

США хотят ограничить Китай в доступе к облачным вычислениям

Администрация президента США Джо Байдена готовится ограничить доступ китайских компаний к услугам облачных вычислений США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

WSJ подчеркивает, что новые ограничения еще больше обострят отношения между двумя странами. Предложение администрации Байдена, направленное на закрытие лазейки в контроле за экспортом чипов, может привести к эскалации борьбы с Пекином в формате «око за око». В рамках новой меры Amazon и Microsoft придется получать разрешение американских властей на предоставление услуг китайским фирмам.

«Франция больше не пример для Европы»

Французский журналист Рено Жирар заявил в своей статье для Le Figaro, что из-за беспорядков, вызванных убийством подростка полицейским, Франция перестала быть примером для Европы. По его мнению, теперь европейцы «с ужасом» смотрят на страну, которую когда-то называли «прекрасной Францией».