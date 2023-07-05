В Грузии предупредили о недобросовестном отношении Украины

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе считает, что власти Украины могут попытаться совместно с грузинской оппозицией помешать предоставлению Грузии статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС.

«У радикальной оппозиции [Грузии] есть надежда, что одним из тех, кто станет отрицательно воздействовать на предоставление нам статуса кандидата, будет украинская власть», — высказал мнение политик.

По его словам, оппозиция может попытаться использовать для своих целей главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию, секретаря Совета безопасности Украины Алексея Данилова, советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, которые просили открытия «второго фронта» в Грузии.

При этом Кобахидзе выразил надежду на то, что Грузии в любом случае предоставят статус кандидата в ЕС.

Накануне Кобахидзе заявлял, что власти Украины выдвинули оскорбительные требования по отношению к Грузии. По его словам, речь идет о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего к передаче Киеву бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на родине еще с октября 2021 года.