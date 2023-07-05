Тбилиси отказал Киеву в консультациях по Саакашвили
Грузинская сторона не намерена выполнять ультиматум президента Украины Владимира Зеленского об освобождении из заключения гражданина этой страны, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из-за якобы плохого состояния здоровья, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Такие консультации с нашим послом в Украине по вопросу Саакашвили исключены», – заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Накануне МИД Грузии назвал «вмешательством во внутренние дела» решение Зеленского отправить на родину посла Грузии для консультаций по передаче Саакашвили.
«Что касается будущего наших отношений с Украиной, мы готовы остаться в режиме односторонней дружбы, так как уважаем вековую дружбу двух народов и учитываем, что Украина сейчас находится в состоянии войны», – сказал Кобахидзе.
При этом он заявил об «оскорбительном шаге украинских властей», потребовавших от посла Грузии покинуть Киев.
Грузия утверждает, что делает все возможное для соблюдения прав Саакашвили, которому в мае ЕСПЧ отказал в вывозе за границу на лечение.