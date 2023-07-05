Токаев подчеркнул важность партнерства Казахстана и России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства республики с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

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В сообщении говорится, что Токаев поставил перед послом Казахстана в России Дауреном Абаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия.

Ранее российская компания «Газпром нефть» начала поставлять в Казахстан бензин марки АИ-95, чтобы помочь стране на фоне рисков образования дефицита топлива из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.