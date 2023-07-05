Ураган "Поли" обрушился на Нидерланды

Ураган обрушился на Нидерланды
В трех провинциях Нидерландов из-за шторма «Поли» введен наивысший, красный, уровень погодной опасности. В международном аэропорту Схипхол из-за непогоды отменены более 300 рейсов, пишет ТАСС.
Королевская метеорологическая служба Нидерландов предупредила о введении красного уровня погодной опасности в провинциях Северная Голландия, Фрисландия и Флеволанд, а также в районе, где располагается озеро Эйсселмер. Порывы ветра здесь достигают 100-120 км/ч.
В остальных провинциях страны действует желтый и оранжевый уровни, а ветер достигает 75-100 км/ч. Местных жителей призвали не покидать дома без крайней необходимости.
В аэропорту Схипхол уже отменены более 300 рейсов. При этом в воздушной гавани предупредили, что число отмененных вылетов может увеличиться. В свою очередь национальный железнодорожный оператор отменил поезда в провинциях Северная Голландия и Флеволанд.
Ранее песчаная буря обрушилась на иранскую провинцию Систан и Белуджистан, в результате чего были госпитализированы не менее 57 человек. А из-за циклона «Бипарджой» волны смывали людей с пляжа в Индии. Власти штата Гуджарат объявили эвакуацию жителей в десятикилометровой зоне от линии побережья. Кроме того, в регионе были отменены почти 100 поездов.