Лукашенко констатировал крушение послевоенного мироустройства

«Послевоенное мироустройство, основанное на международном праве, которое и так не всегда срабатывало, рухнуло. Геополитическая напряженность между государствами-членами блока НАТО с одной стороны и Россией, Китаем, другими странами с другой стороны перешла в горячую фазу. На этом фоне страны-соседи наращивают военные бюджеты, закупают наступательное вооружение для своих армий, увеличивают состав войск НАТО на своих территориях, проводят бесконечные учения у наших границ», — отметил Лукашенко.