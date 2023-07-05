Лукашенко констатировал крушение послевоенного мироустройства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время обстановка во всем мире достаточно напряженная, передает БелТА. По его словам, ситуация уже перешла в горячую фазу.
«Послевоенное мироустройство, основанное на международном праве, которое и так не всегда срабатывало, рухнуло. Геополитическая напряженность между государствами-членами блока НАТО с одной стороны и Россией, Китаем, другими странами с другой стороны перешла в горячую фазу. На этом фоне страны-соседи наращивают военные бюджеты, закупают наступательное вооружение для своих армий, увеличивают состав войск НАТО на своих территориях, проводят бесконечные учения у наших границ», — отметил Лукашенко.
Выступая на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений он также добавил, что иностранные государства пытаются вмешаться в дела Белоруссии под надуманными предлогами. Лукашенко подчеркнул, что Минск делает все для защиты безопасности государства.
«Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это не раз проходили», — заключил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко предрек печальный конец Белоруссии в случае падения России.