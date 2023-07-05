Британский турист раскаялся за надпись на стенах Колизея

Британский турист, который выцарапал свое имя на стене римского Колизея, выразил «искреннее раскаяние» за свой поступок. Об этом пишет RT со ссылкой на The Washington Times.

По словам майора корпуса карабинеров Италии Роберто Мартина, 27-летний Иван Димитров был «очень расстроен тем, что сделал, и не переставал извиняться за это». За акт вандализма ему грозит от 2 до 5 лет тюрьмы и штраф в размере до 15 тыс. евро.

Инцидент произошел в конце июня. Димитров выцарапал ключом имя своей подруги и свое на стене Колизея: «Иван и Хейли 23». Это попало на видео американского туриста. По данным британских СМИ, Димитров и его подруга живут в Бристоле на юго-западе Великобритании, где работают фитнес-тренерами.