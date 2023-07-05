Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации страны.
Ранее в этот же день тревога объявлась в Полтавской и Сумской областях.
Таким образом, в настоящее время сирены звучат уже в шести регионах Украины.
По информации украинского издания «Суспильне Харьков», в пригороде Харькова в ночь на 5 июля прозвучало два взрыва.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял Путин.
Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.
Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.