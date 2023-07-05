Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации страны.

Ранее в этот же день тревога объявлась в Полтавской и Сумской областях.

Таким образом, в настоящее время сирены звучат уже в шести регионах Украины.

По информации украинского издания «Суспильне Харьков», в пригороде Харькова в ночь на 5 июля прозвучало два взрыва.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял Путин.

Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.