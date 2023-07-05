Алиев связал мир в регионе с выводом сил Армении из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армении предстоит сделать ряд шагов по Карабаху для наступления долгожданного мира в регионе, передает АзерТАдж. По его словам, речь идет о выводе сил Еревана с территории непризнанной республики.

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«Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил», — пояснил Алиев.

Он также добавил, что от Армении требуется полный вывод как военных, так и паравоенных формирований. Алиев подчеркнул, что перед этим все они должны пройти через процесс разоружения.

Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора в 2023 году. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.