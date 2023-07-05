Макрона осудили за предложение отключить соцсети

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отключение социальных сетей в случае новых кризисов в стране. Как сообщает телеканал BFMTV, он рассуждал о роли соцсетей в текущих беспорядках, которые произошли после убийства 17-летнего подростка полицейским.

«Нам нужно подумать о социальных сетях и о запретах, которые должны быть введены. И когда ситуация выйдет из-под контроля, возможно, нам придется их регулировать или закрывать», — заявил Макрон.

Отметим, что предложение Макрона не понравилось ряду депутатов парламента. В частности, Эрик Боторель считает, что это станет отказом от идеи о превосходстве демократии над инструментами, которые используются против нее. Депутат Оливье Марле сравнил предложение Макрона с действиями властей Китая, Ирана и Северной Кореи. Парламентарий Оливье Фор поддержал эту точку зрения, заявив, что «страна прав человека и граждан» не может присоединиться к «великим демократиям» Китая и Ирана.

Ранее Макрон также обвинял в беспорядках видеоигры. По его мнению, подростки копируют жестокость из них. При этом удерживать молодежь от участия в погромах должны родители, а не государство. Президент также призывал соцсети удалять контент, связанный с протестами, подчеркивая их большую роль в происходящем.

Напомним, что беспорядки начались 27 июня, после того как полицейский застрелил в пригороде Парижа, Нантере, 17-летнего подростка за рулем автомобиля. Молодого человека остановили из-за езды по полосе для автобусов, после чего он попытался уехать от правоохранителей.