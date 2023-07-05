Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе

"Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал. К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма", - заявил он на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.