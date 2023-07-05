Боррель раскрыл позицию ЕС по сожжению Корана
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в беседе с главой МИД Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахияном раскрыл позицию Европейского союза по акциям с сожжением Корана. Его слова передает иранское агентство Pars Today в Telegram.
Глава внешнеполитической службы объединения осудил любое осквернение священной книги и религии и заявил, что оскорбление Корана не является позицией ЕС. В свою очередь, глава МИД Ирана отметил, что недавние переговоры между Тегераном и странами Европы прошли откровенно и конструктивно.
Ранее стало известно, что по запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведет срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции. В организации уточнили, что дебаты «о росте религиозной ненависти», вероятно, состоятся 6-9 июля.
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