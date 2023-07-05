В Венгрии рассказали о сотрудничестве с Россией в условиях санкций

Власти Венгрии сохраняют возможность для взаимодействия с Россией , заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто . В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что за счет европейских ограничительных мер сотрудничество сторон проходит только в некоторых областях.

США, ЕС и другие западные государства ввели масштабные санкции против России с началом российской военной спецоперации на Украине. В частности, только на уровне Евросоюза были приняты 11 пакетов ограничительных мер. В Венгрии же не раз выступали против санкций, указывая на их неэффективность и вред для самой Европы. Более того, Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине и против военной поддержки Киева. К примеру, Венгрия блокировала выделение средств на помощь Киеву из фонда мира ЕС.