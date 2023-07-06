В УПЦ заявили о захвате властями Украины корпусов Киево-Печерской лавры

Украинские власти захватили корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Сообщают о захвате корпусов монастыря", - написал он в своем Telegram-канале.

Адвокат опубликовал видео и фотографии, на которых видно, как полицейские, в том числе сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения и не пропускают к ним. Один из представителей УПЦ на видео указал, что происходит захват корпусов, и призвал прихожан приехать в лавру.

Как уточнил Чекман, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции уже сорвали замки и проникли в 70-й корпус. По его словам, на такие действия у властей нет каких-либо законных оснований.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить пять корпусов лавры до 4 июля. Для опечатывания корпусов была создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти угрожали сменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством.