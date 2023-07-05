Опоздавшие на рейс израильтяне пытались взять штурмом самолет

Двух израильтян задержали в стамбульском аэропорту «Сабиха Гекчен» из-за грубого нарушения правил безопасности. Семья, опоздавшая на рейс, попыталась взять штурмом самолет. Об этом сообщает турецкое агентство Demirören Haber Ajansı.

Мужчины были зарегистрированы на рейс авиакомпании Anadolu, летевшего из Стамбула в Тель-Авив. Предположительно, они задержались в Duty Free и опоздали на самолет. Когда они подбежали к лайнеру, двери уже были закрыты. Тогда мужчины взломали дверь рукава, спрыгнули вниз и побежали в направлении откатившейся от телескопического трапа самолета.

На видеозаписи, сделанной очевидцами из окна аэропорта, видно, как люди спрыгивают вниз и бегут к самолету. Мужчины бегали вокруг, пытаясь проникнуть на борт, однако их задержали. При этом пассажиры оказывали сопротивление, и только несколько крупных охранников и сотрудников аэропорта смогли усмирить их.