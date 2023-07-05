В Молдавии исключили отказ от Приднестровья ради вступления в ЕС

«Будущее приднестровского урегулирования зависит от обстановки на Украине, но не только от этого. Оно зависит и от нас, и от населения. Если у нас будет больше притягательная сила для жителей Приднестровья, то это создаст благоприятный климат для сближения», — заключил Серебрян.