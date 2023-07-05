Закон Зеленского об английском языке вызвал общественное недовольство

На Украине появились пять петиций против закона об английском языке. Они опубликованы на сайте президента страны Владимира Зеленского.

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Одна из петиций просит главу государства наложить вето на законопроект. Она была зарегистрирована 4 июля, к утру среды ее поддержали 877 человек, при том что для рассмотрения она должна набрать 25 тысяч голосов.

Другие четыре обращения содержат просьбу пересмотреть закон в части запрета на дубляж англоязычных фильмов. Согласно этой инициативе, фильмы на английском в кинотеатрах будут показывать на языке оригинала и сопровождать украинскими субтитрами.