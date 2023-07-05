Закон Зеленского об английском языке вызвал общественное недовольство

На Украине появились пять петиций против закона об английском языке. Они опубликованы на сайте президента страны Владимира Зеленского.
Одна из петиций просит главу государства наложить вето на законопроект. Она была зарегистрирована 4 июля, к утру среды ее поддержали 877 человек, при том что для рассмотрения она должна набрать 25 тысяч голосов.
Другие четыре обращения содержат просьбу пересмотреть закон в части запрета на дубляж англоязычных фильмов. Согласно этой инициативе, фильмы на английском в кинотеатрах будут показывать на языке оригинала и сопровождать украинскими субтитрами.
Ранее Зеленский внес в Верховную Раду страны законопроект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране. Согласно плану, к 2025 году доля фильмов, которые будут показывать на языке оригинала, составит 50 процентов, а к 2027 году — 100 процентов.