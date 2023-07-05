«Родину-мать» в Киеве подсветили цветами американского флага

Памятник «Родина-мать» в Киеве подсветили в цвета национальных флагов Украины и США, чтобы поздравить американцев с Днем независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Напомним, что День независимости США празднуется 4 июля. В этот день в 1776 году приняли декларацию независимости Соединенных Штатов от Великобритании.

Украинский памятник высотой 102 метра построили в 1981 году. «Родина-мать» держит в одной из своих рук 16-метровый меч, а в другой — щит с гербом СССР. Статуя считается самой высокой скульптурой в Европе.