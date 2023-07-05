The Telegraph: Байден убеждал фон дер Ляйен стать генсеком НАТО

Союзники по НАТО 4 июля договорились продлить на год полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга, который занимает этот пост с октября 2014 года и должен был покинуть его в 2023-м.

Лидеры НАТО надеялись выбрать преемника Столтенберга на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, но не смогли договориться о кандидате.

Источник The Telegraph в НАТО рассказал, что Байден пытался убедить фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, сменить Столтенберга на фоне опасений, что подходящая кандидатура не появится в ближайший год.

Другой источник газеты отметил, что за последние годы Байден и фон дер Ляйен установили «прочную связь», укрепляя тесные трансатлантические связи по вопросам Китая, Украины и изменения климата.

The Telegraph утверждает, что теперь глава ЕК полагается на разведданные Вашингтона, а не ЕС, так как европейские агентства предоставляли неверные оценки конфликта на Украине.

Уоллес, который считался самым успешным кандидатом на пост генсека, был вынужден отказаться от участия в гонке после того, как Байден отказался поддержать его. Сообщалось, что сначала Байден вместе с Францией и Германией поддерживал кандидатуру Метте Фредериксен, социалистического премьер-министра Дании. Однако она не смогла произвести впечатление на Байдена во время визита в Вашингтон и он передумал.