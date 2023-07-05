The Telegraph: Байден убеждал фон дер Ляйен стать генсеком НАТО
Президент США Джо Байден настаивал, чтобы глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была назначена следующим генсеком НАТО после того, как кандидатура министра обороны Британии Бена Уоллеса была заблокирована. Об этом сообщает The Telegraph.
Союзники по НАТО 4 июля договорились продлить на год полномочия генсека альянса Йенса Столтенберга, который занимает этот пост с октября 2014 года и должен был покинуть его в 2023-м.
Лидеры НАТО надеялись выбрать преемника Столтенберга на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, но не смогли договориться о кандидате.
Источник The Telegraph в НАТО рассказал, что Байден пытался убедить фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, сменить Столтенберга на фоне опасений, что подходящая кандидатура не появится в ближайший год.
Другой источник газеты отметил, что за последние годы Байден и фон дер Ляйен установили «прочную связь», укрепляя тесные трансатлантические связи по вопросам Китая, Украины и изменения климата.
The Telegraph утверждает, что теперь глава ЕК полагается на разведданные Вашингтона, а не ЕС, так как европейские агентства предоставляли неверные оценки конфликта на Украине.
Уоллес, который считался самым успешным кандидатом на пост генсека, был вынужден отказаться от участия в гонке после того, как Байден отказался поддержать его. Сообщалось, что сначала Байден вместе с Францией и Германией поддерживал кандидатуру Метте Фредериксен, социалистического премьер-министра Дании. Однако она не смогла произвести впечатление на Байдена во время визита в Вашингтон и он передумал.
The Telegraph отмечает, что Уоллес выбыл из гонки, так как Белый дом и Франция хотят, чтобы пост генсека занял лидер из ЕС.