FT: Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на западных и китайских официальных лиц.

Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин обсудили этот вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. По словам собеседников издания, такая ситуация указывает на то, что глава китайского государства испытывает беспокойство по теме украинского конфликта, несмотря на молчаливую поддержку Москвы.