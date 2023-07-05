Китай обвинил США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»
Американские власти, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Китая Тань Кэфэйя.
По его словам, Соединенные Штаты толкают тайваньских граждан в пропасть катастрофы. При этом Пекин выступает против продажи американского оружия Тайваню. Вашингтону уже сделано строгое представление.
Кэфэй указал, что Америка игнорирует основные опасения КНР, грубо вмешивается в его внутреннюю политику и намеренно нагнетает напряженность в Тайваньском проливе. Представитель военного ведомства отметил, что Пекин призывает Вашингтон немедленно прекратить продажу оружия острову, выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня.
На этом фоне армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, чтобы защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
На днях Министерство обороны США заявило, что Госдепартамент одобрил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на 440 миллионов долларов.