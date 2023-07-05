Пока вы спали: выручка "Газпрома" от транзита через Украину и взрывы в Харькове

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ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

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Российские военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, сообщает ТАСС.

Авиация применила по объектам ракетно-бомбовые удары.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала украинские самоходки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова. Также удалось разбомбить пушку «Мста-Б» в поселке Острое и 120-миллиметровый миномет вблизи Старомихайловки.

Подсчитана выручка «Газпрома» от транзита газа через Украину

Украинский маршрут является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу и обеспечивает «Газпрому» выручку в объеме примерно 4–5 миллиардов долларов. Об этом заявил РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян.

По словам эксперта, «Газпром» заинтересован в транзите газа через Украину, так как с его помощью обеспечивается определенный доход «на фоне резкого сокращения поставок в прочие страны Европы». «Речь идет об объемах около 10–15 миллиардов кубометров в год», – пояснил Амирагян.

Антонов заявил, что США опозорили себя из-за открытой поддержки украинских нацистов

Американские власти запятнали себя позором, открыто поддерживая нацистов Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

Так он отреагировал на пребывание в США представителей националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и встречи с ними в Конгрессе. По его словам, в стране чествуют наследников Гитлера и Бандеры, при том, что Америка внесла вклад в разгром фашистской Германии.

Дипломат назвал такую ситуацию предательством американцев, которые отдали свои жизни в годы Второй мировой войны. Террористы, совершившие множество преступлений в отношении русского населения на Донбассе, теперь «выступают в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета», — отметил Антонов.

В Харькове и его окрестностях произошли взрывы

Несколько взрывов прогремело в Харькове и области, сообщает ТАСС.

По словам властей, работает система противовоздушной обороны Украины.

Спустя почти три часа в районе Харькова произошла еще одна серия взрывов.

Ранее тревога о воздушной опасности была объявлена в четырех областях на востоке бывшей советской республики.

«Известия»: штраф за отказ УК пересчитать услуги ЖКХ составит до 30 тыс. рублей

В России управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие профильные организации будут выплачивать штрафы до 30 тыс. рублей за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за жилищно-коммунальные услуги и до 40 тыс. рублей за повторные нарушения, сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв правительства РФ на соответствующий проект закона.

Законопроект направлен на предупреждение нарушений прав россиян в результате недобросовестных действий лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, и лиц, предоставляющих коммунальные услуги.