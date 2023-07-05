Пока вы спали: позор США и крупные штрафы для УК

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ВС РФ бомбами и артиллерией ударили по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

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Российские военные нанесли ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, сообщает ТАСС.

Авиация применила по объектам ракетно-бомбовые удары.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала украинские самоходки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова. Также удалось разбомбить пушку «Мста-Б» в поселке Острое и 120-миллиметровый миномет вблизи Старомихайловки.

Антонов заявил, что США опозорили себя из-за открытой поддержки украинских нацистов

Американские власти запятнали себя позором, открыто поддерживая нацистов Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова.

Так он отреагировал на пребывание в США представителей националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и встречи с ними в Конгрессе. По его словам, в стране чествуют наследников Гитлера и Бандеры, при том, что Америка внесла вклад в разгром фашистской Германии.

Дипломат назвал такую ситуацию предательством американцев, которые отдали свои жизни в годы Второй мировой войны. Террористы, совершившие множество преступлений в отношении русского населения на Донбассе, теперь «выступают в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета», — отметил Антонов.

Посол РФ заявил, что территория Румынии используется для транзита вооружений для ВСУ

Территория Румынии используется для транзита вооружений для украинской армии из третьих стран, сообщают «Известия» со ссылкой на российского посла в Румынии Валерия Кузьмина.

При этом власти этой страны тщательно избегают упоминания об оказании военной помощи Киеву. Как указал дипломат, на северо-западе Румынии немецкое предприятие Rheinmetall создает возможности для восстановления поврежденной тяжелой украинской техники.

При этом возможное обучение пилотов Украины на истребителях F-16 в Румынии «пока вызывает сомнения», так как Бухарест не так давно купил эти самолеты у Португалии и Норвегии и вряд ли обладает необходимым потенциалом.

В Харькове и его окрестностях произошли взрывы

Несколько взрывов прогремело в Харькове и области, сообщает ТАСС.

По словам властей, работает система противовоздушной обороны Украины.

Спустя почти три часа в районе Харькова произошла еще одна серия взрывов.

Ранее тревога о воздушной опасности была объявлена в четырех областях на востоке бывшей советской республики.

«Известия»: штраф за отказ УК пересчитать услуги ЖКХ составит до 30 тыс. рублей

В России управляющие компании, товарищества собственников жилья и другие профильные организации будут выплачивать штрафы до 30 тыс. рублей за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за жилищно-коммунальные услуги и до 40 тыс. рублей за повторные нарушения, сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв правительства РФ на соответствующий проект закона.

Законопроект направлен на предупреждение нарушений прав россиян в результате недобросовестных действий лиц, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами, и лиц, предоставляющих коммунальные услуги.