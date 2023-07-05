В Британии обратились к НАТО насчет членства Украины в альянсе

У НАТО есть всего один год для того, чтобы принять Украину в свой клуб перед возможной победой на выборах президента Дональда Трампа. Об этом заявил обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес.

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«На это у нее [НАТО] есть максимум год. Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать свое 75-летие в 2024 году с пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Байдена», — отметил журналист.

Как считает журналист, в случае избрания Дональда Трампа лидером США Киев больше не сможет рассчитывать на большие объемы военной и финансовой помощи.

Бойес также призвал приступить к ускоренному вступлению страны в альянс и начать поиск временного способа предоставлений ей гарантий.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква рассказал, что лидер страны не поедет на саммит, если Киев не получит приглашение к членству. Жовква добавил, что Зеленскому нет причин ехать в Вильнюс, если участники альянса «проявят дефицит мужества» и не представят ожидаемого Киевом результата.