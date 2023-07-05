Кабмин Японии в свете поездки Трутнева назвал Итуруп незаконно оккупированной территорией

Правительство Японии считает неприемлемыми поездки российских официальных лиц на Итуруп и расценивает этот остров как "незаконно оккупированный" российской стороной. Такую позицию в среду озвучил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя посещение острова заместителем председателя правительства РФ - полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым.

"Посещения Итурупа, который находится под незаконной оккупацией России, российскими официальными лицами идет вразрез с позицией нашей страны по территориальной проблеме и является неприемлемым", - заявил он. Мацуно также подчеркнул, что во вторник российской стороне по дипломатическим каналам был заявлен протест.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, комментируя реакцию японской стороны на поездку Трутнева, подчеркнула, что властям Японии пора выучить, что остров Итуруп принадлежит России. "Остров наш. Пора выучить", - написала она в своем Telegram-канале.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.