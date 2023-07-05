Мадуро заявил, что ВС Венесуэлы не допустят конфликта внутри страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что вооруженные силы страны не допустят развязывания волны насилия и внутренний конфликт в стране. Об этом президент и главнокомандующий ВС Венесуэлы заявил во вторник на церемонии присвоения воинских званий высшему офицерскому составу южноамериканской страны, которая транслировалась государственным телеканалом Venezolana de Television.

Мадуро сообщил, что ему известно о существовании плана "вновь развязать в стране волну насилия, вернуть нас к временам нетерпимости, столкновений, бессмысленного конфликта, разъединить венесуэльцев". Он подчеркнул, что вооруженные силы не допустят дестабилизации ситуации в стране, и поручил министру обороны Владимиру Падрино Лопесу "дать ответ фашизму, заговорщикам и империализму, ответить на улицах единством, моралью и силой".