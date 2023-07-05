$89.33+0.9497.26+1.24

Мадуро заявил, что ВС Венесуэлы не допустят конфликта внутри страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил уверенность, что вооруженные силы страны не допустят развязывания волны насилия и внутренний конфликт в стране. Об этом президент и главнокомандующий ВС Венесуэлы заявил во вторник на церемонии присвоения воинских званий высшему офицерскому составу южноамериканской страны, которая транслировалась государственным телеканалом Venezolana de Television.

Мадуро заявил, что ВС Венесуэлы не допустят конфликта внутри страны
© РИА Новости

Мадуро сообщил, что ему известно о существовании плана "вновь развязать в стране волну насилия, вернуть нас к временам нетерпимости, столкновений, бессмысленного конфликта, разъединить венесуэльцев". Он подчеркнул, что вооруженные силы не допустят дестабилизации ситуации в стране, и поручил министру обороны Владимиру Падрино Лопесу "дать ответ фашизму, заговорщикам и империализму, ответить на улицах единством, моралью и силой".

Президент напомнил, что 30 мая 2019 года "кучка предателей в военной форме" попыталась совершить переворот, но "вооруженные силы встали на защиту Родины, конституции, демократии, нашего народа и его законного правительства". Глава государства также подчеркнул, что "вооруженные силы Венесуэлы абсолютно независимы от иностранного, империалистического влияния и от иностранной, империалистической доктрины".